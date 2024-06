Oriana Marzoli ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della passionale quanto tormentata e burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro. L’influencer di origini venezuelane, infatti, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, pare abbia trovato nuovamente l’amore a Ganar o Servir, reality cileno in cui è attualmente impegnata.

Lo scorso maggio, a lanciare per prima lo scoop era stata Daniela Aranguiz nel programma Seguimi: “Oriana Marzoli ha una relazione affettuosa con un nuovo partecipante che è argentino”. In seguito, ha anche aggiunto che si tratterebbe di Facundo Gonzalez, 34 anni, che ha svariate esperienze nel mondo dello sport e dello spettacolo. Il suo nome era già noto al gossip in quanto in passato ha avuto una relazione con Pamela Diaz (anche lei concorrente di Ganar o Servir con la quale, si dice, Oriana abbia litigato). Ma, poco prima di fare il suo ingresso nel reality, Facundo aveva precisato: “Con Pamela abbiamo una bellissima amicizia, le voglio bene, è una grande donna. Abbiamo un bel rapporto”.

Intanto, sembra che la frequentazione tra Oriana e Facundo stia procedendo a gonfie vele. Due settimane fa, infatti, chi gestisce il canale broadcast dell’ex concorrente dell’ex vippona ha infatti pubblicato la scritta “F&O” seguita da alcuni cuori rossi. Ma non solo. Come rivelato da Amedeo Venza, la “reina” ha fatto sapere ai suoi numerosissimi fan che adesso l’hashtag “giusto” non è più #Oriele (riferito alla storia con Daniele Dal Moro), bensì #Marzolez (crasi di Marzoli e Gonzalez).

Ieri pomeriggio, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha ufficializzato la relazione: “Oriana Marzoli è ufficialmente fidanzata con Facundo Gonzalez! Sai come si chiamava prima il fandom? Adesso è #Marzolez”.