Andata in archivio, da oltre un anno, la passionale quanto turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, e giunta al capolinea dopo circa sette mesi, sembra che Edoardo Donnamaria stia frequentando una ragazza. Ma, a differenza di quanto si vociferava alcune settimane fa, non si tratterebbe di Carolina Russi Pettinelli (figlia di Anna Pettinelli e del suo primo storico compagno).

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte: “Edoardo Donnamaria ha confermato che è fidanzato con questa ragazza, ma lui dice che la vuole tenere nell’ombra perché non vuole inserirla in questo tritacarne. Non è la figlia della Pettinelli, non è conosciuta. Intanto la bella Antonella Fiordelisi è single…”.

Antonella Fiordelisi, ecco perché è finita con Edoardo Donnamaria

“E’ finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messa al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre, però purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si poteva evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni, e lui non ha saputo mettermi al primo posto come ho fatto io.

Sono successe delle cose. Mi dispiace dirlo perché queste cose non devono succedere in genere nelle relazioni. A volte le amicizie sbagliate non aiutano. All’interno del programma non andavo d’accordo con molti concorrenti e una volta che sono uscita dalla Casa del Grande Fratello, lui aveva voglia di vedere in particolare un amico con cui io non andavo d’accordo. Di conseguenza si sono creati problemi”.