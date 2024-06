Carlo Conti e la sua squadra sono al lavoro per comporre il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. In queste settimane sono in corso i provini, e a tentare l’ingresso nel talent show di Rai Uno sono anche molti volti noti del mondo dei reality, in particolare del Grande Fratello. Gli ultimi che sarebbero stati provinati sarebbero Sophie Codegoni, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, con quest’ultimo che seguirebbe così le orme di sua sorella Guendalina, già concorrente di una passata edizione. Hanno fatto un provino anche le Karma B, Rosanna Banfi, tutte e tre le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro, Milena Miconi e l’attrice Patrizia Pellegrino, scartata da Carlo Conti per tre anni di fila.

Proprio in merito ad Edoardo Tavassi, Deianira Marzano, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, ha annunciato che l’ex vippone sarebbe stato scartato: “Edoardo Tavassi è stato proposto per il provino di Tale e Quale Show ma non l’hanno voluto. Forse la fidanzata, Micol Incorvaia, è nel cast. Comunque lei sta prendendo lezioni di canto".

Intanto, pare che anche un protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello sarebbe stato contattato per fare il provino di Tale e Quale Show. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese, che dopo la sua avventura nella Casa di Cinecittà si sta dedicando alla musica, e di recente ha lanciato il singolo Fai Clap Clap, brano ispirato alla sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello e Tale e Quale Show hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Sono stati diversi, infatti, gli ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ad approdare nel talent show di Carlo Conti. Nella passata edizione, ad esempio, c’erano Alex Belli, Maria Teresa Ruta, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini e, a quanto pare, la connection ci sarà anche quest’anno.