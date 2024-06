Ieri sera occhi puntati sull’evento benefico “Al Chiaro di Luna”, organizzato dal settimanale Chi, che riunisce celebrità e influencer in una serata di gala a Milano Marittima. Tantissimi i volti noti presenti, tra cui la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, con il fidanzato Mirko Brunetti, e la seconda classificata Beatrice Luzzi. Ma non solo. La lista si è completata con Elisabetta Gregoraci, Sophie Codegoni, Antonella Fiordelisi, Samira Lui, Cecilia Capriotti, Sara Croce, Elen Lellis, Patrizia Groppetti e molti altri. Tra i grandi assenti della serata ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, da sempre grandi amici di Alfonso Signorini.

Ieri pomeriggio, poche ore prima dell’evento, Amedeo Venza ha rivelato che sarebbero sorte le prime polemiche a causa della scelta degli invitati per “Al Chiaro di Luna”: “Qualcuno ha già iniziato a fare i capricci perché non vuole la presenza di alcuni gieffini!”. Altri rumor, invece, parlano di una coppia che durante il viaggio in treno avrebbe avuto una brutta discussione.

Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Prima dell’evento, il settimanale Chi ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del viaggio in treno di alcuni ospiti diretti a Milano Marittima, ma tra questi, però, non c’era Beatrice Luzzi. I fan dell’attrice le hanno chiesto perché non si era palesata e lei, nel rispondere, ha tirato quella che sembra essere a tutti gli effetti una frecciatina nei confronti di Perla Vatiero e Mirko Brunetti: “Non mi sono persa, eccomi qua, sono arrivata. Ci sono anche io, semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi… Quali?”.