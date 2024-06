Beatrice Luzzi non dimentica. A quanto pare, l’attrice non avrebbe ancora digerito l’atteggiamento degli ex coinquilini della Casa del Grande Fratello nei suoi confronti. Durante un viaggio in direzione Milano Marittima per presenziare all’evento benefico “Al Chiaro di Luna” promosso e organizzato dal settimanale Chi, l’ex gieffina ha evitato intenzionalmente di incontrare Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Nella serata di ieri, giovedì 27 giugno 2024, al Palace Hotel di Milano Marittima di è tenuta la nuova edizione di "Al chiaro di luna", l’evento benefico organizzato dal magazine Chi che riunisce oltre duecento ospiti tra personalità del mondo dello spettacolo, imprenditori e associazioni per raccogliere fondi per le pediatrie dell’Emilia-Romagna. Tra gli invitati al Gala Charity Dinner 2024 organizzato dal settimanale c’erano, come prevedibile, anche molti ex volti del Grande Fratello, tra cui Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni.

La seconda classificata dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha aggiornato aggiornati i propri follower sui social parlando di questo evento, prima di salire sul treno che l’avrebbe condotta a Milano Marittima. Sullo stesso treno c’erano anche Perla e Mirko, anch’essi invitati all’evento benefico. Una volta arrivata a destinazione, Beatrice ha condiviso sui social un video nel quale di fatto ammette di aver preferito non mischiarsi agli ex coinquilini: “Non mi sono persa! Eccomi qua, sono arrivata, ci sono anch’io. Semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi! Quali…?”. Appare piuttosto chiaro che l’attrice abbia deciso di cambiare vagone per evitare qualsiasi contatto con l’influencer originaria di Angri e il fidanzato.

A ciò si aggiunge un’altra segnalazione arrivata ad Amedeo Venza. L’esperto di gossip, infatti, ha condiviso tra le sue Instagram un messaggio di un utente che era presente all’evento: “Ero lì nel backstage e Beatrice ha chiesto espressamente di non vedere i suoi ex colleghi del Grande Fratello".