Ieri sera ha preso il via la nuova edizione di Temptation Island. Tra i protagonisti assoluti della prima puntata c’è stato senza alcun dubbio Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella, il quale, non appena entrato nel villaggio, ha iniziato a fare il “piacione” con le tentatrici, instaurando in particolare un certo feeling con Maika. I video visionati da Alessia nel pinnettu e successivamente al falò, l’hanno indotta a voler chiedere un falò di confronto anticipato con Lino, che però ha rifiutato. La parrucchiera napoletana non sembra, però, avere alcuna intenzione di mollare, e il giorno seguente ha informato Filippo Bisciglia della sua volontà di incontrare il fidanzato prima della fine del programma.

In attesa di scoprire se Lino accetterà o meno di frequentarsi al falò richiesto da Alessia, nelle ultime ore sono iniziate a circolare sul web diverse segnalazioni in merito a Giuliano. Amedeo Venza, infatti, ha svelato che Lino si è visto con una ragazza sia prima che dopo Temptation Island, quindi fino a pochi giorni fa: “Tra i fidanzati ce n’è uno che si è visto con una ragazza prima e dopo Temptation, quindi anche giorni fa!”. Segnalazione confermata anche da Deianira Marzano: “Anche a me una ragazza ha girato messaggi wa che Lino le ha scritto fino a prima di partire… poi in tv dice che ‘la situazione deve cambiare’”.

Ma non è tutto. Ieri sera, infatti, la tiktoker Andy Raspiggi ha pubblicato su Instagram e X una presunta chat Messenger in cui Lino le avrebbe inviato foto delle sue parti intime. Inoltre, in una segnalazione arrivata sempre alla Marzano, si fa riferimento al fatto che Giuliano non è assolutamente un barbiere, ma fa il driver per una nota catena di food delivery.