La scorsa settimana il famoso attore turco Ibrahim Çelikkol, partner di Demt Ozdemir nella serie tv My home my destiny, è stato protagonista di uno sfortunato incidente con la sua moto, rimanendo ferito. La dinamica del sinistro è stata ben dettagliata dai giornalisti turchi su siti gossip. Çelikkol, non si è accorto dell'auto che proveniva all'improvviso dalla sua destra, cadendo a terra a causa dell'impatto e riportando ferite alle costole e alla spalla.

Dopo l'incidente, sia l'autista dell’auto che le persone presenti si sono precipitate ad aiutare Çelikkol. Coinvolta nell’incidente anche la fidanzata di İbrahim, Natali Yarcan, a bordo della moto, leggermente ferita. Lei stessa ha poi portato l’attore in un ospedale vicino affinché venisse accertato che non ci fosse nulla di grave. Grande sospiro di sollievo per tutti nell’apprendere che le ferite di Çelikkol erano lievi.

L'incidente ha messo in allarme i milioni di fan dell'attore turco

Non sono mancati i commenti da parte dei suoi colleghi che, preoccupati, si sono precipitati in ospedale per le condizioni del loro collega. Prima fra tutti ovviamente Demet Ozdemir con la quale Ibrahim ha recitato in My home My destiny, serie tv trasmessa da Canale 5. Fortunatamente l’incidente non ha provocato gravi danni né all’attore né alla sua fidanzata. Resta solo un grande spavento per entrambi. Preoccupati i fan che hanno tempestato di messaggi i social per conoscere le condizioni di Ibrahim.

Le riviste turche hanno immediatamente riportato la notizia. Ibrahim, ultimamente non è impegnato su nessun set. Le sue apparizioni risalgono ai tempi della serie tv famosa con Demet Ozdemir, attualmente in onda su Canale 5 la seconda stagione insieme a Endless Love.

Nonostante sia fermo da un po', l’attore Ibrahim Çelikkol resta uno dei più seguiti ed amati sia in Turchia che in Europa, particolarmente in Italia.