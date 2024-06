Alcuni giorni fa ha iniziato a circolare una voce secondo cui Alessandro Basciano sarebbe volato ad Ibiza in compagnia di un’altra donna dopo la nuova rottura con Sophie Codegoni. Nelle ultime ore, però, un amico del dj ligure, Biagio D’Anelli (anche lui ex concorrente del Grande Fratello), ha smentito le indiscrezioni, svelando al contempo un nuovo retroscena sull’ormai ex coppia.

Ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, l’ex gieffino ha parlato di Sophie e Alessandro, svelando che in realtà quest’ultimo si trovava a Milano con lui: “Vedo tante persone che stanno parlando di Sophie e Ale. Li conosco, abbiamo condiviso un percorso. L’unica cosa che posso dire, Alessandro è andato a Ibiza in discoteca a lavorare come dj. Non c’è nessuna ragazza fissa. Sono 36 ragazze nel locale che hanno fatto solo un selfie con lui. E’ andato da solo a Ibiza.

Alessandro l’ho visto una settimana fa, e ti do un’altra notizia e poi chiudo. Lui era con me. Aveva il silenzioso al telefono e ho visto otto chiamate di Sophie. Gli dicevo di rispondere, e lui mi ha detto “No, sono troppo arrabbiato. Lei ha sbagliato”.

Sophie e Basciano, lei ha cambiato casa

“Sophie Codegoni, dopo il caos dovuto alla nuova rottura con Alessandro Basciano, era in cerca di una nuova casa, e pare l’abbia trovata – ha rivelato Deianira Marzano a Radio Marte -. Infatti, nel giro di poche settimane ha cambiato casa, taglio di capelli e fidanzato. Questa è la quarta casa in un anno!”. Gabriele Parpiglia ha aggiunto: “Nel mentre vi dico che Basciano se n’è andato ad Ibiza, quindi rottura definitiva dopo lo scoop del flirt di Sophie con Aron Piper, anche se pare che lui abbia preso altre vie”. “Io so che presto ci sarà un incontro”, ha però replicato l’esperta di gossip.