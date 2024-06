Giovanni Ciacci, stylist dei vip e opinionista televisivo, ha lavorato per anni in diversi programmi Mediaset e Rai. Poi, dopo la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, le cose sono cambiate, ed è di fatto sparito dai radar. Adesso, Ciacci ha deciso di rompere il silenzio parlando di “black list” (come fatto da Nikita Pelizon alcuni giorni fa). Lo stylist ha raccontato di essere finito in almeno tre “liste nere” e che presto svelerà i dettagli.

“Se esiste una black list della tv? In realtà esistono più black list, esistono in tutti i poli televisivi e con motivazioni diverse (politiche, orientamento, appartenenza, simpatia o antipatia). Io sono in tutte le liste alla pari di Osama Bin Laden – si legge su Biccy.it -. A parte gli scherzi esiste in tutte le reti televisive una lista nera ed il più delle volte, per me è una cosa senza senso.

Quando avrò voglia racconterò il perché io sono nelle tre liste (penso di essere l’unico che ha la stessa motivazione per tutte e tre le liste e la motivazione a me ha fatto sorridere). Le liste possono colpire tutti i personaggi dalla serie A alla serie C. Le liste nere esistono anche nelle case di produzione. Detto questo trovo le liste nere una forma di razzismo ante guerra, mi fanno orrore e paura. Non ci sono solo personaggio da reality nelle liste ma anche signori e signore che hanno fatto la storia della tv italiana, ci sono finiti anche personaggi ora compianti ed osannati, cacciati, perché magari stavano antipatici al potente di turno senza magari nemmeno conoscerli! Questa è una lunga storia che prima o poi racconterò con tutti i dettagli. PS, lista nera = non è più nella nostra linea editoriale. Questa è una frase garbata per dirti non sei più gradito o gradita”.