Francesco Chiofalo, reduce da un intervento chirurgico per modificare il colore dei suoi occhi, in un’intervista al settimanale Nuovo TV ha annunciato che la sua intenzione è quella di sottoporsi ad un’operazione per l’allungamento delle gambe. “Lenticchio” è alto 1,75, un’altezza che evidentemente non gli basta e che vuole aumentare con un intervento così rischioso che è in Europa non è ancora legale.

“Aspetto che la comunità europea di cui mi fido renda legale l’operazione”, ha dichiarato il fidanzato di Drusilla Gucci. “Vorrei dire ai giovani di non imitarmi, questa operazione (quella degli occhi, ndr) non è una passeggiata per la salute”.

Operazioni a parte, negli ultimi anni Francesco Chiofalo è finito spesso in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. Infatti, ha avuto un tumore e soffre di attacchi epilettici. L’ultimo ricovero è stato causato proprio da uno di questi attacchi: “Mi hanno ricoverato dopo un brutto attacco epilettico. Questo arriva dal fatto che in passato sono stato operato per un tumore e si è creata una sorta di camera d’aria. Poi ho ribaltato gli occhi e in quei momenti ho avuto dei momenti di buio ed è stato brutto. Come mai la cecità temporanea? Quella era dovuta anche all’intervento che ho fatto di recente, almeno così mi è stato detto dai medici. Infatti io non voglio fare da modello e non dico a nessuno di imitarmi. Non incentivo chi mi segue nel fare quello che ho fatto”.