La nuova edizione del Grande Fratello prenderà il via il prossimo settembre, ma Alfonso Signorini e la squadra di autori sono già al lavoro dallo scorso maggio per comporre il cast. Anche quest’anno, la Casa sarà abitati da personaggi famosi e da persone comuni. Sul fronte dei Vip pare che il conduttore stia corteggiando Vera Gemma, Cristiano Iovino e Garance Authié (quest’ultima nuova fiamma di Fedez), e questi nomi si aggiunge anche un’attrice nota per aver recitato in alcuni dei cosiddetti “Cinepanettoni”.

A svelare il retroscena è stato Biagio D’Anelli ai microfoni di Turchesando, il quale ha detto che il nome inizia con la lettera “N”: “Chiudo con una bombetta, un’attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la porta rossa del Grande Fratello a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così ho detto troppo”.