Dopo essersi classificata seconda nella settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha raggiunto la finale anche nel reality cileno Ganar o Servir. L’influencer di origini venezuelane è l’unica donna ad essere approdata all’atto conclusivo del programma, e con lei tre uomini: Pangal Andrade, Francisco Rodriguez e Raimundo Cerda.

Nel frattempo, l’ex vippona ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della passionale quanto tormentata e burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro. Oriana, infatti, ha intrapreso una frequentazione con Facundo Gonzalez, 34enne argentino, anche lui concorrente di Ganar o Servir. Due settimane fa, infatti, chi gestisce il canale broadcast della “reina” ha infatti pubblicato la scritta “F&O” seguita da alcuni cuori rossi. Ma non solo. La Marzoli ha fatto sapere ai suoi numerosissimi fan che adesso l’hashtag “giusto” non è più #Oriele (riferito alla storia con Daniele Dal Moro), bensì #Marzolez (crasi di Marzoli e Gonzalez). Inoltre, alcuni giorni fa, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha ufficializzato la relazione: “Oriana Marzoli è ufficialmente fidanzata con Facundo Gonzalez! Sai come si chiamava prima il fandom? Adesso è #Marzolez”.

Intanto, nelle ultime ore Facundo ha parlato proprio di Oriana: “Quello che mi piace di lei è che prende le situazioni di petto. E’ un demone, un piccolo demone, il mio demone. Le altre la provocano e la fanno arrabbiare, ma lei è la regina dei reality e sa come fare le cose. Avrà sempre il mio sostegno”.