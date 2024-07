Gamze Erçel, la sorella maggiore di Hande Erçel, ha rinnovato la sua immagine. La nuova versione è stata molto apprezzata dal pubblico turco, tanto che le è stato chiesto di fare una comparsa in una nota serie tv.

L'unica sorella di Hande Erçel, Gamze, ultimamente è apparsa su molti siti e pagine di giornali gossip per la sua vita privata. Una donna molto attiva anche sui social media. Con un nuovo post infatti ha reso noto il suo cambiamento di immagine.

Molto stimato il nuovo look di Gamze Erçel, con un nuovo taglio di capelli corti

Gamze Erçel, viene spesso ripresa dalla stampa turca con i suoi post sui social media. La sorella di Hande, sposata con Caner Yildirim nel 2019, è diventata un fenomeno con i contenuti sui social media che produce insieme a suo marito.

La stessa Gamze collabora con numerosi brand, ed ha più di 4,7 milioni di followers su Instagram. Il suo post ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti, ed è riuscita a farsi un nome con il cambio di immagine dovuto al suo nuovo taglio di capelli corti. Inoltre pare che sia stata scritturata per una piccola parte in una nota serie tv turca di cui non conosciamo ancora il nome.

Non sono mancati commenti al post del tipo "Sei fantastica", "Oh, la adoro", "Ti sta così bene", "Tutto ti sta bene", "Sei così bella".

Complimenti positivi anche da parte delle fan della sorella Hande. Sono state loro a scrivere per prime la notizia della nuova carriera di Gamze. Non ci sono conferme al riguardo da parte della diretta interessata né dalla famosa Hande.