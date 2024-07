Caner Yildirim, marito di Gamze Erçel, sorella maggiore di Hande Erçel, ha smarrito la sua carta di credito a Parigi. Chi l'ha trovata ha speso molto soldi girando per tutti negozi della capitale francese, acquistando abiti e accessori vari. Lo ha dichiarato la stessa Hande ai giornali, insieme alla sorella Gamze.

Da questa disavventura Caner Yildirim è diventato un argomento di tendenza con i suoi post sui social media.

Ovviamente, come raccontano i giornali turchi, quando il cognato di Hande si è accorto dello smarrimento ha immediatamente bloccato la carta, ma ormai era troppo tardi. Probabilmente una persona di nazionalità francese si sarà sicuramente “divertita” a spendere soldi a destra e a manca, facendo acquisti costosi di abbigliamento e accessori, fino a quando la carta di credito non è stata poi bloccata.

La reazione di Caner non è passata inosservata, soprattutto perché ha affrontato la perdita di denaro e della sua carta in maniera molto tranquilla, anzi quasi goliardica.

Questo ha sorpreso molto le fan di Hande Ercel, che hanno seguito con ironia quanto accaduto. Non sono mancati però commenti negativi nei confronti del cognato della bella attrice.

C’è chi ha sostenuto che le Ercel se ne inventano di tutti i colori pur di apparire sui giornali. La stessa Hande è stata spesso additata come colei che chiama lei stessa i paparazzi ad ogni uscita o ospitata insieme al suo fidanzato Hakan. Questo perché, sempre secondo i malpensanti, in questo momento l’attrice non è molto richiesta nella produzione televisiva di serie tv.

Diversamente, Hande è la più gettonata tra le modelle testimonial di tante aziende multinazionali. La sua popolarità si è estesa alla stessa famiglia Ercel. Ora anche il cognato di Hande, dopo questa piccola disavventura, è diventato popolare sui social.