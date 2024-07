Mancano poco più di due mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, e in queste settimane sono in corso i casting per stabilire chi sarà a varcare la soglia della porta rossa.

In una lettera scritta al settimanale Chi, una lettrice ha “sgridato” Alfonso Signorini per non aver ancora fornito aggiornamenti in merito ai nuovi inquilini che abiteranno nella Casa più spiata d’Italia, chiedendo peraltro se quest’anno ci saranno concorrenti provenienti da Temptation Island.

Signorini ha prontamente replicato spiegando che in queste settimane la produzione è impegnata nel vaglio delle candidature degli aspiranti concorrenti, che per la seconda edizione saranno Vip e Nip. Il conduttore ha anche aggiunto che proprio la presenza di persone comuni rende la composizione del cast più impegnativa.

“Da qualche mese la macchina del Grande Fratello si è rimessa in moto. In queste settimane la redazione è impegnata a visionare le migliaia di candidature che sono arrivate da tutte le parti d’Italia. Dopo una prima selezione, arrivano agli autori i profili ritenuti più interessanti e, dopo un’ulteriore scrematura, anch’io prendo visione dei video che gli autori mi selezionano. Le persone ritenute più idonee vengono quindi convocate a Roma o a Milano per un primo provino alla nostra presenza, cui ne seguiranno altri.

Come potete vedere la preparazione del cast è molto complessa, e richiede i suoi tempi. Decisamente più veloce quella del cast dei cosiddetti vip, che sono in genere più conosciuti. E che anche quest’anno, come nella scorsa edizione, si uniranno alle persone comuni”.