Anita Olivieri, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, torna a far parlare di sé. La bella romana, rispondendo alle curiosità dei follower, ha attaccato nuovamente i cosiddetti “gossippari”.

“Perché i gossippari parlano sempre di me? Perché sanno che con me lavorano. Sono un argomento interessante e faccio fare click. Inizio anche a pensare che qualcuno si sia innamorato ormai. Se non sbaglio volevano anche il mio numero. Intanto ogni volta che parlano di me mi fanno pubblicità, quindi ben venga”.

Già lo scorso giugno, Anita Olivieri aveva avuto un battibecco con Amedeo Venza, il quale aveva pubblicato un messaggio ricevuto dall’ex gieffina: “Siete quattro falliti che non hanno trovato posto manco a fa i lavapiatti e si sono ridotti ad inventarsi un lavoro, roba che andare a vendere in spiaggia è meglio di quello che fate voi. Purtroppo non potete trovarlo lavoro come altro perché siete talmente rovinati che non vi prendono manco a fa i pr.

Non sai cos’è una minaccia, perché ancora neanche io ci ho provato, quelle le lascio a chi, per le stron*ate che scrivete, prima o poi vi acchiappa sempre se non le hai già prese, ma dubito. Io non perderei mal ulteriore tempo, oltre a questo, con gente simile. Già mi sembra di sognare a risponderti. Pensa a quanto puoi sentirti importante per il lavoro che fai”.