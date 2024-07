Nelle ultime settimane, Giulia De Lellis è tornata prepotentemente al centro della cronaca rosa per via di un presunto flirt in corso con Tony Effe (clicca QUI per l’articolo). Intanto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbe infuriata per un articolo scritto da Grazia Sambruna su MowMag.

“Ma avete visto Giulia De Lellis in mutande al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Ecco come si ruba la scena alla sposa con un outfit cafonissimo”, ha scritto la Sambruna, rilanciandolo sui social con il commento: “Giulia De Lellis è essenzialmente una cafona per essersi presentata in mutande fucsia al matrimonio dell’amica Cecilia Rodriguez rubandole la scena (come se il ‘sogno’ Damellis non fosse già abbastanza). Qualcuno doveva dirlo, quel qualcuno sono sempre io”.

Sull’articolo si legge: “Giulia De Lellis, quindi, è arrivata al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, celebrato questo weekend in una spendida tenuta toscana, con un outfit fucsia evidenziatore: velo sottile a ‘corprirle’ il corpo minuto, trasparenza feroce a mostrare le culotte che indossava lì sotto. Una atrocità. Proprio nel caso in cui qualcuno volesse decidere di non accorgersi della sua presenza, insomma, la nostra ha reso impossibile l’impresa. Perché è questo che fa una influencer da 5 milioni di follower su Instagram: rosicchiare la visibilità altrui, perfino all’altare, con un bel (?) paio di mutandoni. Missione compiuta: su X si chiacchiera solo di lei”.

Le parole della giornalista non sono piaciute a Giulia De Lellis, tant’è che Grazia Sambruna, il giorno successivo, sempre su X ha scritto: “Primo giorno del mese e sto già a quota 1 influencer da milioni di follower fatta incazzare come una biscia”. E quando qualcuno le ha chiesto chi fosse lei ha così risposto: “Ciao. La buona notizia, però, è che tu abbia letto qualche cosa finalmente. Ne sono felice”.