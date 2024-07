Edoardo Donnamaria, tra i protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è reso protagonista di un durissimo sfogo su X (ex Twitter). Lo speaker radiofonico, dopo la fine della passionale quanto tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi, ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Di recente, però, l’ex vippone è tornato al centro del gossip per via di una presunta nuova frequentazione (al momento ancora non confermata) e, nelle ultime ore, si è detto molto amareggiato della cattiveria che c’è sui social, in particolare su X.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

"Sono veramente amareggiato dalla cattiveria che gira su questo social - ha scritto Edoardo -. Non parlo del mio privato da circa un anno e soprattutto non commento, ma si continua ad alimentare polemiche inventate da soggetti che non sanno nulla. Da sempre cerco di portare leggerezza e contenuti e non mi lascerò abbattere di nuovo da questo schifo, se volete seguirmi per il mio lavoro ne sono contento, se lo fate per le chiacchiere da bar fate bene a mollare anzi vi invito a farlo e a non mettermici in mezzo con domande e racconti folli. Esco di nuovo da sto social di pazzi un abbraccio a chi non si sente toccato da questo post ci vediamo in tv, radio, twitch e spotify sempre col sorriso”.

La scorsa settimana, una mossa social di Donnamaria non è passata inosservata, e ha scatenato l’ennesima polemica. Il volto di Forum, infatti, ha piazzato un like ad un tweet di una fan che gli augurava di trovare una nuova fidanzata che fosse gentile, colta e in armonia con la sua famiglia. In molti hanno letto il gesto di Edoardo come una frecciatina nei confronti della Fiordelisi, la cui reazione non si è fatta attendere: “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capito di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti".