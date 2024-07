Sono ormai diversi mesi si discute circa un possibile ritorno in tv di Barbara D’Urso dopo la cacciata da Mediaset dello scorso anno. Per il momento, la conduttrice di origini partenopee si gode l’estate a Formentera in compagnia degli amici.

Lo scorso mese, durante un evento, la D’Urso ha dichiarato che presto la rivedremo sul piccolo schermo, ma su “un altro tasto del telecomando”. Adesso, il settimanale Chi ha rivelato che la conduttrice ha in cantiere un nuovo programma.

“La conduttrice, dopo il viaggio in Sicilia con figlio, nuora e nipotina, sbarca a Formentera con gli amici per celebrare un momento di grande serenità: a un anno dall’uscita da Mediaset ha ora in cantiere un nuovo programmazione – si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini -. Si rincorrono le voci sul futuro televisivo di Barbara D’Urso, che dopo essere rimasta, l’anno scorso, senza Pomeriggio Cinque e fuori da Mediaset, potrebbe tornare in video nella prossima stagione ‘su un altro tasto del telecomando’, come ha fatto sapere senza dare altri dettagli. Adesso è qui, sulla spiaggia di Migjorn, che ‘Chi’ la fotografa. Un po’ sulla sabbia, dove si rilassa appoggiata all’amico Nick Cerioni. E un po’ in acqua, dove gioca a fare la modella per l’obiettivo dell’amica Angelica Pizzuti. La presentatrice sprizza energia, cosa che un po’ è la sua cifra da sempre e un po’ può essere un surplus di oggi se ha all’orizzonte il grande rientro in tv”.