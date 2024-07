Soleil Sorge, tra le protagoniste assolute della sesta edizione del Grande Fratello Vip (indimenticabile la sua chimica “artistica” con Alex Belli), ha svelato alcuni retroscena sulla sua permanenza in Honduras durante l’Isola dei Famosi durante un’intervista nel podcast Mondo Cash.

L’influencer italo-statunitense ha svelato come funziona la distribuzione del cibo: “Parti per L’Isola dei Famosi e tutti si preparano alla caccia… Alla pesca più che altro, a procacciarsi il cibo… Non ci danno le merendine di nascosto, purtroppo, lo speravo. Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito

Addirittura i cameraman seguono una dieta particolare e non possono indossare profumi. Perché da naufrago tu percepisci tutti gli odori, molto di più. Questo potrebbe innescare nella psicologia dei naufraghi delle reazioni o mancanze. La produzione sta attenta anche a questo”.