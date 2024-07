Antonella Fiordelisi è tornata ad essere single dopo la breve storia con Mariano De Matteis. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, aveva iniziato lo scorso maggio una frequentazione con l’imprenditore che, tuttavia, si è estinta dopo poche settimane.

Nonostante ciò, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che l’influencer campana ha raccontato che le è capitato pochissime volte di “rimanere in buona con un suo ex”: “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti”.

A chiudere la frequentazione sarebbe stata la Fiordelisi e, secondo i beninformati, De Matteis sarebbe ancora molto preso dall’ex vippona. Una fan di Antonella ha scritto un messaggio a Mariano, e lui ha risposto con un cuore: “Sei la persona migliore con cui Antonella si è frequentata a mani basse. Hai fatto in modo che riacquistasse fiducia nei rapporti, l’hai fatta sentire speciale e continui a starle accanto nonostante tutto. Un finale diverso sarebbe stato da favola, ma a volte ci si deve accontentare di una bella realtà. Anche se per pochissimo (purtroppo) siete stati bellissimi”.