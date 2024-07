Oriana Marzoli ha definitivamente voltato pagina dopo la fine della passionale quanto burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro, caratterizzata da continui tira e molla, rotture, ritorni di fiamma, “drammi” e liti spiattellate sui social.

L’influencer di origini venezuelane, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è gettata il passato alle spalle e ha iniziato una nuova relazione con Facundo Gonzalez, trentaquattrenne argentino conosciuto durante il reality cileno Ganar o Servir. E, a giudicare dalle immagini pubblicate sui rispettivi profili social, la storia tra i due prosegue a gonfie vele. Facundo ha prima raggiunto Oriana a Madrid alcuni giorni fa, e in queste ore la coppia sta raggiungendo Santorini per la loro prima vacanza insieme.

La “reina”, così come amava definirla Alfonso Signorini durante l’avventura al Gf Vip, aveva lanciato dei segnali circa la sua nuova frequentazione già nelle passate settimane. Chi gestisce il suo canale broadcast ha infatti pubblicato la scritta “F&O” seguita da alcuni cuori rossi. Ma non solo. La Marzoli ha fatto sapere ai suoi numerosissimi fan che adesso l’hashtag “giusto” non è più #Oriele (riferito alla storia con Daniele Dal Moro), bensì #Marzolez (crasi di Marzoli e Gonzalez).

A questo punto, i fan dell'ex vippona si augurano che Oriana abbia finalmente ritrovato la serenità, e che la storia con Facundo possa prendere una piega del tutto differente da quella con Daniele.