Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati. Ieri, venerdì 12 luglio, i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono giurati amore eterno. A fare da sfondo al matrimonio un luogo particolarmente caro allo sposo: la coppia, infatti, ha deciso di pronunciare il fatidico “Sì” a Forte dei Marmi, proprio dove i genitori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sono conosciuti sul set di Sapore di Mare 2 – Un anno dopo. I tanti invitati alla cerimonia hanno condiviso gli scatti della festa e dei propri outfit.

Tra gli invitati anche alcuni ex concorrenti del GF Vip, tra cui Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria (in compagnia della nuova fidanzata Martina Di Pietro), Micol Incorvaia, sorella della sposa, e il compagno Edoardo Tavassi. Grande assente, invece, Alfonso Signorini, che ha di fatto propiziato l’inizio della storia d’amore tra Clizia e Paolo nella Casa più spiata d’Italia, culminata prima con la nascita del piccolo Gabriele e poi con le nozze di ieri.

Ed è stata anche per la scelta di Alfonso di volerli nel reality show che i due ex vipponi hanno voluto che fosse padrino del battesimo del bambino. “Sono contento perché questo bambino è anche un po' mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”, aveva detto il conduttore alla fine di un discorso nel quale aveva ripercorso le tappe dell’incontro della coppia. Ecco perché non è passata inosservata l’assenza di Signorini al matrimonio.

Edoardo Tavassi contro Alfonso Signorini

Di recente, Edoardo Tavassi, tra i protagonisti assoluti del Gf Vip 7 e cognato di Clizia e Paolo, è tornato a parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5 e del trattamento ricevuto dopo l’uscita dalla Casa. Il videomaker romano, ospite del podcast “C’ho l’ansia” ha dovuto fare una classifica in base a dieci nomi che il conduttore gli ha fornito, e all’ultimo posto della top 10 ha messo Alfonso Signorini, che Tavassi ha anche criticato proprio per le parole pronunciate a Verissimo.

“Ringrazio per l’opportunità, fammi un po’ leccare il c**o, perché qui già non si lavora… poi non si sa mai. Scherzi a parte, è stata una bella opportunità. Anche perché mi ha scelto proprio lui e in privato mi ha detto ‘svoltami questo Grande Fratello’. Questa frase me la ricordo bene e mi è piaciuta. Però poi c’è stata una cosa che ha detto che non mi è piaciuta per nulla. Disse tipo ‘abbiamo sbagliato il cast’. Non so con chi ce l’aveva in particolare, ma non si dice! Un po’ come se dopo una partita persa l’allenatore di una squadra dicesse ‘non prendetevela con me, ma con questi sfaticati’. Forse avrebbe dovuto dire altro. Avrei preferito sentirgli dire ‘la responsabilità è mia, ho sbagliato’. Che poi non so nemmeno cosa c’è stato di sbagliato perché l’edizione è andata pure bene”.