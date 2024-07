Dopo una lunga battaglia contro il cancro, è morta a 53 anni Shannen Doherty. L’attrice, diventata nota per il ruolo di Brenda nell’iconica serie degli anni 90 Beverly Hills 90210, conviveva con un tumore ormai dal 2015. A darne notizia è stata la rivista People.

"È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace".

Shannen Doherty negli ultimi anni aveva raccontato il calvario della malattia. Alla star di Beverly Hills 90210 era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015. A gennaio di quest'anno, l’attrice aveva iniziato una nuova cura per il cancro, arrivato al quarto stadio, con metastasi alle ossa e al cervello. La terapia inizialmente sembrava non mostrare segni di miglioramento, fino a quando il farmaco, come lei stessa aveva raccontato, era poi riuscito a rompere la barriera "emato encefalica" e a dare segni di miglioramento. Purtroppo, negli ultimi giorni c'è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute, fino alla morte sopraggiunta ieri, sabato 13 luglio 2024.