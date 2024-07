Sharon Stone ha chiuso la 70esima edizione del Taormina Film Festival.

Alla diva è stato assegnato il Cariddi d’Oro, il prestigioso premio alla carriera.

L’attrice, protagonista del Basic Instinct del 1992, che ha fatto esplodere la sua notorietà, è arrivata a Taormina con gli occhiali da sole e un turbante in testa poco dopo le 14:30 di giovedì 18 luglio nell’hotel a 5 Stelle, dove è stata riservata per lei una suite. Protetta dalle guardie del corpo, si è concessa per un saluto veloce ai fan che attendevano da ore il suo arrivo.

La diva del grande schermo, poi, ha ritirato ieri, al Teatro Antico, il premio alla carriera nella serata conclusiva del Taormina Film Festival. L’attrice americana, icona di stile, ha sfilato sul red carpet non sottraendosi ad interviste, autografi e foto.

Unico neo della manifestazione, l’assenza improvvisa di uno degli ospiti speciali. Doveva infatti presentare il suo ultimo film Nicolas Cage.

Cage ha però mandato un video di scuse, spiegando che ragioni familiari lo hanno trattenuto negli Stati Uniti. «Ciao, Taormina Film Festival, mi dispiace molto di non poter stare con voi. Apprezzo molto l’onore di essere stato invitato per il film Surfer, ma non posso partecipare per problemi familiari che mi impediscono di muovermi».