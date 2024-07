E’ in fase di definizione il cast di The Social Home, il nuovo reality show che andrà in onda sul web in cui personaggi famosi e perfetti sconosciuti si metteranno alla prova tra convivenza e prove di diversa natura, che alla fine porteranno all’elezione del vincitore. Alla conduzione ci sarà Alex Belli, tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in The Social Home, il “Man” ritroverà un altro ex coinquilino, ovvero Gianluca Costantino (i due, però, non si sono incrociati nella Casa più spiata d’Italia).

Dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, Gianluca ha continuato a lavorare sui social come influencer. Ma non solo. Infatti, oggi si divide tra il lavoro di consulente finanziario e la passione per lo sport e il fitness. Accanto all’ex vippone, nel nuovo reality ci saranno anche due volti della passata edizione di Temptation Island, ovvero Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Oltre a loro, tra i concorrenti vip, ci sarà anche la tiktoker Giulia Sara Salemi.

The Social Home, il comunicato sulla conduzione di Alex Belli

“Alex Belli, con la sua esperienza e il suo carisma, è la scelta ideale per guidare questo progetto ambizioso già carico di aspettative. L’attore di Parma ha accolto con entusiasmo l’opportunità di essere il volto di The Social Home, vedendo in questa nuova avventura una sfida nuova ed entusiasmante che gli permetterà di esplorare nuove dinamiche nel mondo dell’intrattenimento.

Sedici concorrenti sono stati chiamati a sfidarsi in prove fisiche e mentali all’interno di una location al momento segreta. La competizione sarà alimentata dall’interazione diretta con il pubblico, che avrà un ruolo cruciale nel determinare il destino dei partecipanti. Divisi in due squadre, i concorrenti affronteranno sfide che metteranno alla prova le loro capacità di cooperazione e strategia, in un contesto dove alleanze e tradimenti saranno all’ordine del giorno”.