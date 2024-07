Raul Dumitras è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island. Insieme all’ormai ex fidanzata Martina De Ioannon ha intrapreso il “viaggio nei sentimenti”, ma alla fine del loro percorso non c’è stato alcun lieto fine e hanno deciso di lasciare il programma separati. A distanza di un mese, entrambi hanno raccontato che ormai tra di loro i rapporti sono inesistenti.

Raul ha deciso di creare un nuovo profilo TikTok e si è rivolto ai follower: “Oh, pazzi folli furiosi! Ciao a tutti, volevo dirvi che questo qui è il mio profilo, ne ho visti centinaia che non erano miei, ma ci può stare. Il mio profilo era abbastanza triste, con zero contenuti. Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi veramente inaspettati che ho ricevuto. Me ne sono arrivati davvero tanti e penso che si veramente da apprezzare il fatto che una persona che non ti conosce spenda anche pochissimo tempo della sua giornata per scrivere delle cose così. Mi sono arrivati messaggi veramente bellissimo e lo sto apprezzando tantissimo. Sto cercando di leggerli tutti, sia qui che su Instagram, e se riesco a rispondere lo faccio il più possibile”.

Ma un commento sotto al post non è passato inosservato. Un utente, infatti, ha chiesto a Raul che lavoro facesse per “guadagnare sei stipendi al mese”. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, Dumitras, dopo aver visto un video della sua ex fidanzata che lo screditava, ha esclamato: “Con me parli di TikTok? Lei non fa altro che stare al telefono. E’ una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese”. Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Raul facesse l’imprenditore, ed in effetti ha rivelato di possedere una ditta di arredamenti.