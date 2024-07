Nella quinta puntata di Temptation Island, c’è stato un nuovo falò di confronto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Ad un giorno dalla rottura tra i due, il ragazzo ha chiesto alla produzione di poter rivedere la sua fidanzata per un secondo chiarimento. Alla fine, però, nonostante lui abbia provato a giustificarsi in tutti i modi e le abbia chiesto di ripensarci, lei ha deciso di troncare definitivamente.

Dopo un mese i due sono ritornati a Temptation Island per raccontare come si sono evolute le cose tra di loro dopo l'uscita dal programma. Alessia ha raccontato di aver risentito Lino, ma che lui continuava a non ammettere i suoi sbagli, anche se ha ammesso di amarlo ancora.

“Io e Lino ci siamo sentiti. Subito dopo il programma mi contattò lui per sapere come stavo, però alla fine ci sono stati solo litigi. Lui non ha mai ammesso i suoi sbagli, anzi diceva che non ha fatto niente di male, lui si è arrabbiato con me per le parole che ho detto, però non si è mai basato sui suoi atteggiamenti. Non ci siamo mai visti e questo mi è dispiaciuto perché io un confronto lo volevo per rispetto dei quattro anni, penso che usciti fuori pure una chiacchierata a quattr’occhi ci voleva. Ci sono rimasta malissimo, pure ora ci sto male, ogni puntata che guardo piango, perché si riaprono quelle ferite, comunque è una persona che ho amato tanto e lo amo ancora, anche se non so che effetto mi può fare vederlo, perché non lo vedo da quando abbiamo fatto il falò.

Temptation Island mi ha fatto capire che valgo tanto e che merito tanto, merito una persona che mi ama come so amare io. Io penso che questa volta è finita definitivamente, non ci sarà più niente tra me e Lino, ho altre esigenze, la vita della ragazzina anche no, basta. Lui non cambierà mai, a meno che non trova una santa che fa qualche miracolo, ma penso di no”.

Tuttavia, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano prospetterebbe uno scenario differente. Una follower dell’esperta di gossip ha infatti rivelato che Alessia e Lino continuano a mandarsi messaggi, anche se lei non vuole farlo sapere. “Deia, sono una persona vicina alla famiglia di Alessia e Lino, ti posso dire che i due si messaggiano ma lei non vuole dar sapere perché si vergogna dell’opinione pubblica per quello che ha fatto Lino. Visto che tutti le dicono che non dovrebbe più sentirlo. Vedrai che se lo riprenderà di nuovo!”.