Andata in archivio l’undicesima edizione di Temptation Island, che ha fatto segnare nuovi record d’ascolti, adesso l’attenzione si sposta sul Grande Fratello, che tornerà in tv a partire dal prossimo settembre. E sulla scia della passata edizione del reality show, Alfonso Signorini potrebbe nuovamente attingere dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

In quest’ottica, gli “eredi” naturali di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti potrebbero essere Martina De Ioannon, Raul Dumitras e Carlo Marini. Un nuovo triangolo, dunque, anche se con dinamiche e protagonisti differenti. La storia tra i due 26enni romani e il falò di confronto finale ha generato migliaia di reazioni e commenti sui social, un dettaglio che renderebbe più che appetibile un loro possibile ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Martina oggi frequenta il tentatore Carlo, conosciuto nel programma (così come Mirko frequentava Greta): si pentirà della sua decisione per ritornare tra le braccia di Raul?

Altro fattore non di secondo piano è la vicinanza di Martina e Raul al mondo dello showbiz. Lei lavora nel ristorante di famiglia, Da Dante, uno dei più rinomati di Roma, frequentato da tantissimi clienti famosi. Lui, invece, è un imprenditore che “guadagna sei stipendi al mese” (come lui stesso ha dichiarato), e tra i suoi followers su Instagram c’è nientemeno che Ilary Blasi. Carlo, invece, non è nuovo al mondo dello spettacolo, visto che ha all'attivo una partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero Insomma, esistono tutti gli elementi affinché possano essere tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello, e sui social, in particolare su X (ex Twitter), si respira già aria di confronti a tre, fancam e nuovo hashtag di coppia.