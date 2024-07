Lino Giuliano è tornato sui social dopo la fine di Temptation Island. L’ormai ex fidanzato di Alessia Pascarella (anche se si mormora che i due si sentono quotidianamente) ha spiazzato tutto pubblicando un video “particolare” su TikTok.

Chi ipotizzava che una volta terminato il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, la tentatrice alla quale si era legato, Maika Randazzo, non lo avrebbe più tenuto in considerazione, si sbagliava di grosso.

Nel filmato in questione, Lino si rivolge a tutti gli haters (e anche ad Alessia), esclamando: “Per tutti i giudici che dicono che non ho ma moto… Maika, ti sto venendo a prendere”. Si tratta evidentemente di una frecciatina alla sua ex fidanzata, che a Temptation Island aveva raccontato che Giuliano non era in possesso di alcuna moto.

Nel rispondere ad alcuni utenti, Lino ha anche accusato Alessia di averlo diffamato: “Vedi quanta diffamazione c’è stata nei miei confronti da parte di una persona che mi è stata vicino per quattro lunghi anni”. Poi ha aggiunto: “Sono stato il primo a prendermi le mie responsabilità. Gli sbagli ci sono, ma sono sempre stato me stesso: forte, limpido e senza filtri”.