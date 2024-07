Ieri sera c’è stata una reunion di una parte del cast dell’ultima edizione di Temptation Island. Gli ormai ex fidanzati, diventati single dopo la fine del loro “viaggio nei sentimenti” si sono infatti ritrovati a Roma insieme ad alcune delle ex tentatrici.

Presenti alla rimpatriata, tra gli altri, Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, Alex Petri, ex di Vittoria Bricanello, Christian Lanfranchi, ex di Ludovica Ronzitti e Lino Giuliano, ex di Alessia Pascarella. Proprio quest’ultimo si è lasciato immortalare in un video con Maika Randazzo, la single con la quale aveva legato all’interno del villaggio, mentre simulano un giro in moto.

Ma a spazzare via ogni dubbio sulla frequentazione ci ha pensato proprio Lino, che nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto inequivocabile: lui e Maika, alle 6,34, stavano dormendo insieme abbracciati nello stesso letto.