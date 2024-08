E’ già giunta ai titoli di coda la relazione tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. Nelle ultime settimane, le tracce di quest’ultimo si era completamente perse, ma il settimanale Diva e Donna ne è certo: la showgirl argentina è tornata single e adesso “ha paura di invecchiare da sola”. Belen, che si trova in vacanza ad Albarella insieme alla famiglia, si sta concentrando sui figli Santiago e Luna Marì e sui progetti professionali che l’attendono a partire da settembre.

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e la storia con Elio Lorenzoni giunta al capolinea, la Rodriguez si trova a fare i conti con l’ennesima delusione amorosa. Su come siano andate le cose con l’ultimo fidanzato Angelo Edoardo Galvano non è dato sapere in quanto la showgirl ha scelto la via del silenzio e sui social posta solo immagini della sua famiglia. Ad Albarella sta ritrovando la serenità per i prossimi impegni lavorativi. Grandi risate con i figli, coccole dei genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, passeggiate in bicicletta, bagni di sole e tuffi in piscina.

Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna, Belen e l’ingegnere siciliano sarebbero arrivati alla rottura improvvisamente dopo le vacanze in Sardegna. Infatti, Angelo Edoardo Galvano è sparito dai social della showgirl argentina da un po’ di tempo e i fan si chiedevano che fine avesse fatto. Le ultime foto della coppia risalgono a un mese fa quando si erano presentati alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.