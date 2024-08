Letizia Petris è tornata a parlare di Beatrice Luzzi, sua ex coinquilina della Casa del Grande Fratello. Il rapporto tra la fotografa romagnola e l’attrice è stato caratterizzato da alti e bassi, e anche dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini non sono riuscite ad instaurare alcun tipo di rapporto.

Di recente, rispondendo alle curiosità dei follower, Letizia ha lasciato intendere che non ha alcuna intenzione di recuperare il rapporto con Beatrice: “Per ora sto benissimo così”. La Petris ha poi rivelato di essere rimasta in contatto con Giuseppe Garibaldi (“a volte ci sentiamo”).

Poi, Letizia ha aggiunto: “La cosa più bella è quando vi ricredete. Ce la sto mettendo tutta per farvi capire chi sono davvero. I gossippari fanno il loro lavoro, fanno gossip sugli altri. A volte reali, a volte falsi. Si basano sulle notizie che le persone gli riferiscono anche, a volte non sempre, senza prove concrete. Io so chi sono e molti di voi lo hanno capito. Loro giustamente giudicano, questo è il mondo! Mi ha fatto ribrezzo leggere cose allucinanti che una mamma come la mia, dopo tutto il doloro che ha passato nella vita, ha dovuto leggere da quei profili. A volte ci si dimentica che ci sono mamme, figlie, sorelle e fratelli che vi leggono. Soprattutto cose lontane dalla donna che sono, ed è proprio questo che ha dato forza a mia mamma, che sapeva perfettamente chi fossi”.