Nelle ultime ore, Oriana Marzoli è finita nella bufera. Il motivo? Avrebbe chiesto regali costosi ai suoi fan. Ma procediamo con ordine.

Nei giorni scorsi, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, si lamentava su Instagram di non trovare una determinata tipologia di stivali particolarmente costosi: “Volevo questi, ma non c’era la taglia. Quindi…”. In un’altra storia, Invece, l’influencer di origini venezuelane ringraziava alcuni fan per averle regalato un gioiello che aveva perso a Roma: “Non possono essere più carine queste ragazze che mi hanno inviato a Verona questo anello a sorpresa che avevo perso a Roma, e questi orecchini? Mi è sembrato così tenero questo gesto. Siete le migliori”.

Secondo molti utenti, quelli di Oriana sarebbero velati tentativi di chiedere regali al suo fandom. Al riguardo, nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia ha repostato le stories della Marzoli, evidenziando che la vicenda gli è sembrata piuttosto ambigua. Dopi aver invitato gli utenti a fare beneficenza “vera”, Parpiglia ha annunciato che è pronto a contattare il Codacons.

“Forse non è chiara una cosa. Io ho lavorato per anni con il dottor Maurizio Costanzo, e mi ha insegnato a non avere paura di nessuno quando stai facendo il tuo lavoro. Ho appena scritto un pezzo che spero esca. Molto difficile e anche pericoloso, ma questo è il mio lavoro.

La pratica legata ai regali costosi chiesti in un modo non appropriato sarà argomento che discuterà il Codacons. Io mi occupo di segnalare una situazione ambigua come questa”.