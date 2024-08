Rossella Brescia ha annunciato la fine della relazione con Luciano Cannito.

Sono ormai diverse settimane che si mormorava di una presunta crisi tra i due, e a darne per primi notizia erano stati Gabriele Parpiglia e Deianira Marzano. Adesso, a confermarlo è stata anche la diretta interessata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Ho finito di girare Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro. A quale dolore mi riferisco? Beh, ormai lo sanno tutti… E’ finita una storia che durava da vent’anni. E’ successo mentre stavo girando il film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc”.

Rossella e il compagno non si sono mai sposati. “Ma è come se lo fossimo - ha dichiarato la coreografa -. E comunque, se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitto l’ha lasciata, ce la posso fare anche io […] Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone, il livore mi toglie energia”.

In merito ai figli: “I figli li ho desiderati e ho fatto cose per averli, ma non sono arrivati. Però non ho il rimpianto. Sono gli altri che te lo fanno pesare. Ora hanno smesso, ma prima mi chiedevano immancabilmente: ‘quando fai un figlio?’. Da poco a messa hanno letto il passo della Genesi in cui Adamo si accorge di essere nudo: prima di aver mangiato la mela non ne aveva la percezione”.