Sono ormai diverse settimane che si rincorrono voci circa un nuovo presunto flirt di Gemma Galgani, e sull’eventualità che lei possa tornare o meno nel parterre Over di Uomini e Donne. A paparazzare la dama torinese in compagnia di un uomo misterioso è stato il settimanale Nuovo. Gemma è stata avvistata in Romagna, e la rivista sottolinea che se tra i due dovesse nascere un amore lei potrebbe decidere di non fare ritorno nel dating show di Maria De Filippi.

“Colpo di scena, da una vita cerca l’uomo giusto in tv e alla fine lo pesca al mare. In questi giorni la dama ha ritrovato il sorriso con un misterioso signore più giovane di lei – si legge su Nuovo –. Se fosse vero amore potremmo non rivederla più nello show di Canale 5.

Nella mondana località romagnola la storica protagonista del trono over viene pizzicata in dolce compagnia. Sorridente, avvolta in un copricostume fucsia, passeggia al fianco di un uomo che tiene in braccio un cagnolino. Del resto, lei ha ammesso, «gli uomini che ho conosciuto me li vorrei scordare tutti». Un modo per sottolineare di essere molto delusa da coloro che ha incontrato all’interno dello show nel corso degli anni.

Questo uomo misterioso è ben più giovane della torinese, ma lei non ha mai nascosto di provare un’attrazione fatale per gli uomini più giovani. Se con questo amico dovesse sbocciare l’amore, lei potrebbe lasciare definitivamente Uomini e Donne, dov’è protagonista da quindici anni”.