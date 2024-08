Dal 2005 al 2010 è stata una dei volti di punta di Uomini e Donne, e nella stagione 2005-2006 del dating show di Maria De Filippi ha partecipato come corteggiatrice di Salvatore Angelucci. Poi è tornata come tronista, la grande popolarità e poi l’addio al mondo della televisione. Stiamo parlando di Paola Frizziero che, sparita dalla tv e dal social, nel 2019 si è sposata con Francesco e nel 2020 è diventata mamma per la prima volta. Di recente ha rilasciato un’intervista ad un portale dedicato a Medjugorje, luogo che lei frequenta diverse volte all’anno.

“Mi chiamo Paola, vengo da Napoli e le volte che sono venuta a Medjugorje non si contano più, forse più di 40 volte, la prima nel 2008. Dopo, anzi, contemporaneamente alla laurea ho partecipato a un programma televisivo su Canale 5 con Maria De Filippi. Ho partecipato a questo programma iscrivendomi tramite una email perché cercavo l’uomo della mia vita. Volevo trovare l’amore e cercare un fidanzato. Sono stata lì per tanto tempo, quattro anni. Ho raggiunto la notorietà e per le strade mi riconoscevano e proprio perché mi riconoscevano una signora mi ha fermata e mi ha detto ‘Ma tu sei quella di Uomini & Donne? Ti voglio far conoscere mio figlio!’.

Questa signora adesso non c’è più, è in cielo, si chiamava Pina. Era la mamma di Luciano, anche lui non c’è più, era un ammalato di sla. Aveva saputo di avere questa malattia quando aveva 26 anni. Mi seguiva in televisione e mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera a Napoli, dove io abito […] Ho conosciuto loro e grazie a loro ho lasciato la mia vita passata fatta di vita superficiale. In quel periodo avevo 25 anni e nonostante avessi tutto e anche tanti soldi non ero felice, non sentivo la mia vita piena. E una volta che sono venuta a Medjugorje la Madonna mi ha messo nel cuore tutto quello di cui avevo bisogno.

La Madonna mi ha salvato prendendomi per i capelli, sono guarita dal mio egoismo e dalla mia depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche, cose vanitose. E piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti, conta di più la bellezza del cuore. E grazie a Dio ho incontrato un marito che mi guarda dentro”.

Paola ha poi concluso: “Con Gesù ho incontrato il vero amore, sono una cattolica praticante innamorata di Gesù […] La Madonna mi ha fatto capire che la prima cosa importante è Gesù, è lui che trasforma, che dona la forza e che dà pace, lui è morto per noi, ma poi è risorto. La carestia è gioia, cantare e ballare. Io senza la carestia non posso più vivere”.