Alfonso Signorini e la sua squadra sono a lavoro per comporre il cast della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo 16 settembre. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, però, il conduttore avrebbe incassato l’ennesimo rifiuto. Emanuele Filiberto, infatti, avrebbe detto “no” chiedendo un altro ruolo all’interno del reality show.

“Mediaset lo voleva come concorrente di punta nella prossima edizione del Grande Fratello”, si legge sul noto magazine, che racconta però del rifiuto del principe: "Lui ha rifiutato nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani".

Emanuele Filiberto, un po’ a sorpresa, avrebbe però "rilanciato". Come svelato da Oggi, infatti, il principe avrebbe preferito prendere parte al Grande Fratello nei panni di opinionista: "Avrebbe accettato di partecipare al reality show solo per il ruolo di opinionista al posto o al fianco della già confermata Cesara Buonamici".

Sfumato dunque il "colpo" Emanuele Filiberto, Alfonso Signorini deve fare i conti con l’ennesimo rifiuto per il cast della prossima edizione del Grande Fratello, la cui data di inizio si avvicina inesorabilmente. Dopo “no” di Al Bano, infatti, anche Thomas Ceccon avrebbe declinato l’offerta. A loro si aggiungono Ron Moss, lo storico Ridge di Beautiful, oltre a Karina Cascella e Lino Banfi. Per correrei ai ripari, però, Signorini avrebbe puntato sull’usato sicuro, contattando alcuni ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, ovvero Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Con loro ci saranno Jessica Morlacchi (ex “affetto stabile” di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno), Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi, Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani.