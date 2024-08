Il rapporto “complicato” tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha fatto appassionare il pubblico durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

L’attrice e l’ormai ex bidello si sono visti in diverse occasioni dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma tra loro sembra esserci esclusivamente un’amicizia, nonostante il loro numerosissimo fandom, i BeaBaldi, continui a sperare che tra di loro possa finalmente scoccare la scintilla.

Foto e video di Beatrice e Garibaldi vengono pubblicati dai fan con cadenza quotidiana, e di recente la Luzzi è intervenuta proprio in merito ad una clip postata su X (ex Twitter), nella quale Giuseppe parlava di lei quando entrambi si trovavano ancora nella Casa di Cinecittà. Un video che l’attrice non aveva mai visto prima, e che a quanto pare l’ha intenerita. Signorini esortava Giuseppe a seguire il suo cuore non curandosi delle differenze sociali e culturali. Mentre parlava con Alfonso, Garibaldi faceva fatica a trattenere le lacrime.

La reazione della Luzzi è stata quella di piazzare un’emoticon di una faccina che si “scioglie”. Una mossa che non è passata inosservata, e che ha inevitabilmente riacceso le speranze dei fan della coppia.