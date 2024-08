Emergono nuovi retroscena sulla rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, annunciata alcuni giorni fa dai due ex concorrenti del Grande Fratello dopo che nelle ultime settimane si facevano sempre più insistenti i rumor in merito ad una presunta crisi. La prima a rompere il silenzio è stata l’influencer originaria di Angri, la quale ha comunicato di aver riflettuto a lungo sulla sua relazione con l’imprenditore rietino, spiegando che, pur essendo innamorati, hanno compreso che non è sufficiente per proseguire la loro storia. Perla ha poi sottolineato che per il bene e la serenità di entrambi, hanno deciso di separarsi e di prendere strade differenti, nonostante questa decisione sia stata difficile e molto dolorosa.

In un successivo comunicato, la Vatiero ha poi smentito le voci secondo cui la crisi sarebbe stata causata da incomprensioni con le rispettive famiglie o amicizie, e ha chiarito che né la sua famiglia, né la sua agenzia hanno influenzato la sua decisione. Dal canto suo Mirko, ha parlato di un momento estremamente doloroso, difficile da gestire.

Rottura tra Perla e Mirko, spuntano nuovi retroscena

Intanto, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Alessandro Rosica, condivise anche dai noti esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, la situazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sarebbe più complicata di quanto si possa immaginare. Una fonte anonima che ha contattato Rosica ha infatti rivelato dettagli che suggeriscono che l’ex gieffina in questo frangente sia “poco lucida”. Questa persona, che afferma di aver seguito da vicino le vicende di Perla e Mirko sin dall'inizio, ha condiviso alcuni retroscena: pare che la Vatiero stesse valutando l'idea di cambiare agenzia fino a poche settimane fa, tanto da aver chiesto informazioni al riguardo. Tuttavia, secondo quanto riferito, sarebbe stata costretta a prendere una decisione drastica dopo un litigio con la sorella Loana, che l’avrebbe messa di fronte ad una scelta difficile. Inoltre, si dice che Perla abbia evitato di incontrare Mirko e che il loro ultimo incontro risale allo scorso giovedì, quando si trovavano in un hotel di Napoli, dove avevano apparentemente risolto le loro precedenti tensioni. Inoltre, si sostiene che i comunicati rilasciati pubblicamente non siano farina del sacco di Perla, ma che siano stati preparati da altri, con la sorella Loana che avrebbe preso il controllo della situazione e gestito tutto nel giro di pochi giorni.

Nel frattempo, dopo aver annunciato di volersi prendere una pausa dai social, Perla è partita per Mykonos dove è stata avvistata da alcuni fan all’interno di un locale. Alessandro Rosica fa sapere che Mirko e Perla si stanno già rifacendo una vita, “soprattutto Perla”.

Greta Rossetti tirata in ballo nella rottura tra Perla e Mirko

Intanto, nelle ultime ore, Greta Rossetti è stata tirata nuovamente in ballo proprio in merito alla fine della relazione tra Perla e Mirko. Infastidita dalle continue insinuazioni e voci infondate, l’ex tentatrice ha deciso di rompere il silenzio per porre fine alle speculazioni. Con un lungo post su Instagram, ha infatti espresso il suo disappunto per l’accanimento nei suoi confronti, e ha chiesto rispetto sia per lei stessa che per la sua vita privata.

“Posso dire? Sono altamente stufa, fortunatamente la mia vita è un'altra, i miei obiettivi pure. Purtroppo per tante persone che non hanno nulla da fare o meglio una vita molto triste, non è così. Ho capito di essere un'ossessione per tante persone e, mio malgrado, ho provato a togliermi con tutte le mie forze da una situazione

Ma quelle stesse persone - ha proseguito Greta - mi vogliono più dentro di quanto pensano, dato che sono i primi a citarmi. Un consiglio, da me che sono nessuno, rispettare di più le persone che seguite non buttando benzina inutile. E soprattutto rispettate me, perché io l'ho sempre fatto con voi. Vi prego di smettere di far girare fake news”.