Due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sposano! Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che si sono conosciuti proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. Lui aveva varcato la soglia della porta rossa in qualità di “ex di Belén Rodriguez”, e all’inizio provò un approccio prima con Soleil Sorge per poi avere un breve flirt con Sophie Codegoni. In seguito, nella Casa entro Federica con la quale iniziò una relazione, e da allora sono inseparabili. Un amore culminato con la proposta di matrimonio da parte di Gianmaria, che ha regalato un brillante alla modella (la foto è stata condivisa da lei tra le sue Instagram stories).

Quella edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla nascita di diverse coppie: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (che hanno anche avuto una bambina, Celine Blue), e che dopo la recente rottura sembra si stiano frequentando nuovamente; Soleil Sorge, la chimica artistica con Alex Belli e il triangolo con Delia Duran; Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ed infine l’amicizia “speciale” tra Barù Gaetani e Jessica Selassié.