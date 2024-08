Non sembra esserci pace per Francesco Chiofalo. Dopo il tumore al cervello che lo aveva colpito nel 2018 (che, per fortuna, era riuscito a sconfiggere), nel corso degli anni a venire l’ex volto di Temptation Island è spesso finito in ospedale a causa delle conseguenze dovute al delicato intervento chirurgico al quale si era sottoposto. E’ di poche ore a la notizia di un nuovo ricovero di “Lenticchio” dovuto ad un nuovo malore. A rivelarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram.

“Purtroppo ho avuto un malore dovuto all’intervento al cervello per asportare un tumore che ho avuto qualche anno fa. Ho fatto una risonanza magnetica con contrasto al cervello per vedere se ci sono eventuali problemi da risolvere dopo questo intervento. Dovrò aspettare una settimana per avere i risultati. Ora sto bene e fortunatamente mi sento meglio. Colgo l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto messaggi di affetto e incoraggiamento. Grazie davvero, non me l’aspettavo. Adesso non mi resta che aspettare l’esito della risonanza magnetica con contrasto che ho fatto. Inutile dire che spero fortemente che non sia nulla di grave e che sia tutto o. Quando avrò notizie vi farò sapere”.

Francesco Chiofalo è reduce da un delicato intervento al quale si è sottoposto per cambiare il colore dei suoi occhi (operazione per la quale è stato fortemente criticato). Inoltre, dopo diversi anni, è giunta al capolinea la sua storia d'amore con Drusilla Gucci. Dopo l'annuncio della rottura, i due sono stati protagonisti di uno scambio di frecciatine sui social ma, con il passare dei giorni, la tensione si è allentata e adesso sembrano aver seppellito l'ascia di guerra.