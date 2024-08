La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi è giunta (di nuovo) al capolinea? E’ questo la domanda che i fan della coppia si stanno facendo in queste ore dopo che l’ex tentatrice ha prima condiviso – e poi rimosso – una Instagram story che molti follower hanno associato alla sua relazione con l’imprenditore laziale.

Greta, infatti, nel rispondere alle curiosità degli utenti, alla domanda “Quando una relazione si capisce che è finita?”, lei ha dichiarato: “Quando non ci sono più passioni in comune, quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te”.

La risposta dell’ex gieffina ha immediatamente indotto i fan ad ipotizzare che si riferisse alla sua storia con Sergio, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Già in passato, i due hanno vissuto un periodo di crisi, con lui che aveva annunciato pubblicamente la rottura salvo poi fare marcia indietro. A quel punto, Greta ha detto di non voler più rendere pubblici i dettagli della loro vita privata, ed infatti la coppia si è mostrata molto di rado sui social, alimentando i dubbi su una nuova possibile rottura. Dubbi che la risposta data dalla Rossetti ha ulteriormente alimentato, dato che, al momento, Sergio si trova in vacanza a Bali con alcuni amici.

In seguito, Greta ha deciso di rimuovere il contenuto social e ha pubblicato una nuova Instagram story nella quale ha precisato: “Ragazzi, ho deciso che non risponderò più a box domande. Perché ogni volta deve essere una frecciatina o qualcosa quando non è assolutamente una frecciatina ma un mio pensiero. Quando vi calmerete risponderò al box domande…”.

Intanto, è diventato virale sui social un video in cui si vede Sergio in discoteca in compagnia di una donna che, stando a quanto riferito dai fan, indossa gli occhiali da sole dell’ex gieffino. “Quella dietro porta gli occhiali di Sergio, mi dispiace per Greta, sono basita”, ha scritto un utente in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, la quale ha sottolineato: “Mi di spiace, ma al di là del gossip io da donna mi sento di mettere al corrente Greta, anche perché questo video già girava. Greta non se lo merita tutto questo”.