La fine della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti continua ad essere argomento di discussione. La rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello è una delle vicende più chiacchierate di questa estate, e su X (ex Twitter) i fan “irriducibili” continuano ad indagare circa i motivi che hanno portato all’epilogo della relazione, sperando al contempo in un ritorno di fiamma.

C’è chi, dopo aver appreso della notizia della rottura, è finito addirittura al pronto soccorso, e chi si è finta la madre di Mirko con una cartomante per sapere se lui avesse tradito l’ex fidanzato. Negli ultimi giorni, ad attirare l’attenzione, ci ha pensato la stessa influencer campana, che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Costiera Amalfitana, luogo nel quale si recava spesso con l’imprenditore rietino.

“Non potevo non venire qui prima che finisse l’estate. Il mio posto del cuore”. Così Perla ha commentato la sua permanenza in Costiera. Stando al racconto dei Perletti, il fandom dei due ex gieffini, la Vatiero ci andava spesso con Mirko, “in motorino”, ecco perché è scattata immediatamente la curiosità di sapere se fosse andata lì per provocare in lui una reazione o addirittura se fosse in sua compagnia.

Le seguaci di Perla hanno però notato anche un altro particolare, ovvero che qualcuno le aveva scattato una foto alzando in alto le braccia, come avrebbe fatto in passato con Brunetti. Tuttavia, a smentire queste voci ci ha pensato Martina Cascone, amica della Vatiero, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti negli stessi luoghi frequentati dall’ex gieffina, lasciando chiaramente intendere che stessero insieme.

Alcune settimane dopo la rottura, Alessandro Rosica ha rivelato che Mirko e Perla si stavano risentendo, anche se al riguardo non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Entrambi stanno mantenendo il massimo riserbo sulla loro vita privata, circostanza che, però, non fa altro che aumentare la sete di gossip dei fan, che farebbero carte false pur di scoprire cosa succede tra i due ex gieffini.