Sono ormai circa 24 ore che si vocifera di una presunta crisi tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

Poco più di un mese e mezzo fa, l’imprenditore laziale aveva annunciato pubblicamente di aver lasciato l’ex tentatrice (salvo poi fare retromarcia), e da quel momento Greta ha detto di non voler rendere pubblico ogni dettaglio della loro relazione. I due ex gieffini hanno dunque scelto di condividere pochissimi contenuti “di coppia”, circostanza che ha alimentato i dubbi circa una possibile rotta. Dubbi che sono aumentati quando l’ex gieffina, alla domanda di un fan (“Quando una relazione si capisce che è finita?”), ha risposto: “Quando non ci sono più passioni in comune, quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te”. Se si considera che Sergio si trova in vacanza a Bali, e che è stato avvistato in una discoteca, è facile ipotizzare che la Rossetti stesse facendo riferimento proprio a lui.

Nella giornata di ieri, Greta ha sottolineato come non ci sia alcuna crisi, e nel frattempo sua madre, Marcella Bonifacio, ha lanciato una sorta di monito ai fan della coppia, invitandoli a non credere “a quello che dicono sul web […] Magari ci saranno novità". Ed è proprio durante una diretta su TikTok di mamma Marcella, che in sottofondo si sente le urla della figlia, che molto probabilmente era al telefono proprio con Sergio. Inoltre, a confermare le voci circa una presunta crisi tra i due ex gieffini, c’è un dettaglio piuttosto eloquente: lei, infatti, ha smesso di seguirlo su Instagram, mentre lui la segue ancora.