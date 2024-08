E’ giunta (di nuovo) ai titoli di coda la storia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? E’ questa la domanda che i numerosi fan della coppia (o ex coppia) nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello si stanno facendo in queste ore, anche perché i segnali che lanciano i due ex gieffini attraverso i social non sono esattamente rassicuranti.

Innanzitutto, i due non appaiono insieme sui social ormai da diverso tempo. Sergio si trova in vacanza a Bali (dove è stato avvistato in discoteca in compagnia di una donna misteriosa) insieme, tra gli altri, all’ex vippone Andrea Maestrelli. L’ex tentatrice, invece, ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza in Italia, a Jesolo. Già questo ha portato i fan a porsi qualche domanda, ma le voci di una nuova rottura hanno iniziato a correre veloce quando Greta, rispondendo ad una domanda di un follower (“Quando una relazione si capisce che è finita?”), ha detto: “Quando non ci sono più passioni in comune, quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te”.

In seguito, la Rossetti ha deciso di rimuovere il contenuto social e ha pubblicato una nuova Instagram story nella quale ha precisato: “Ragazzi, ho deciso che non risponderò più a box domande. Perché ogni volta deve essere una frecciatina o qualcosa quando non è assolutamente una frecciatina ma un mio pensiero. Quando vi calmerete risponderò al box domande…”.

Già in passato, i due hanno vissuto un periodo di crisi, con lui che aveva annunciato pubblicamente la rottura salvo poi fare marcia indietro. Tuttavia, questa volta sembra davvero finita. I fan più attenti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che Greta ha smesso di seguire Sergio su Instagram. Un segnale per molti inequivocabile che di fatto, in tempo di social, rappresenta la pietra tombale su una relazione. Sarà così o si tratta di una crisi passeggera?