Mancano poche settimane al debutto di The Social Home, il nuovo reality show che andrà in onda sul web. Alla conduzione ci sarà Alex Belli, ex attore di CentroVetrine e tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il cast sarà formato sia da volti noti del mondo del piccolo schermo, sia da sconosciuti. Tra i concorrenti “Vip” ci saranno Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara (ex volti di Temptation Island), Gianluca Costantino (ex concorrente del Gf Vip), Emy Buono (La Pupa e il Secchione), Elga Enardu, Mariano Catanzaro e Davide Donadei (Uomini e Donne).

Proprio quest’ultimo, durante la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, scelse Chiara Rabbi, ma nell’estate 2022 la loro storia giunse al capolinea. In seguito, l’ex tronista partecipò alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo la Rabbi, che ha trovato l’amore con Angelo Foresta, anche Davide ha intrapreso una nuova relazione. E’ stato lui stesso a rivelarlo durante una diretta con i co-conduttori di The Social Home, quando alla domanda “Posso sapere il nome di questa ragazza che stai conoscendo?”, lui ha risposto “Sole”. “Questa Maria Sole fa la dentista?”, lo hanno incalzato, e Donadei ha ammesso: “Ma che ca**o ne sai? Sì, fa la dentista”.