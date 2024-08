Anita Olivieri, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Nicolò Conti.

Dopo la rottura con Alessio Falsone, che aveva iniziato a frequentare durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, l’ex gieffina ha dunque ritrovato l’amore, e i followers ne hanno approfittato per farle domande circa la sua vita sentimentale. Anita ha rivelato che è stata lei a fare il primo passo, mentre a chi le ha fatto notare che fino ad un mese fa Nicolò stava con un’altra ragazza, lei ha replicato “Non è come dite”.

La 27enne romana ha poi spiegato che la sua paura più grande in una relazione è quella di essere tradita “e che mi mentono guardandomi negli occhi”. A chi, invece, le ha chiesto se quella con Nicolò sia una cosa seria, Anita ha risposto in modo sarcastico: “No, in realtà è pagato dalla mia famiglia e dai fan”.

Qualcuno le ha fatto notare che dopo la fine della storia d’amore con Alessio, lei ha perso molti fan. “Non mi risulta – ha replicato l’ex gieffina -. Non erano fan evidentemente. Ad oggi ho perso persone affette da fanatismo di coppia, meglio così”. Infine, Anita è stata accusata di aver “scroccato” due vacanze, la prima con Falsone e la seconda con Nicolò. Al riguardo, la Olivieri ha risposto: “Sai cos’è la cosa più bella dell’essere indipendente da tutta la vita? Che nessuno dei miei ex direbbe mai il contrario. Vi incito a sentirli. Tu puoi dire lo stesso? Purtroppo sto spendendo i miei soldi”.