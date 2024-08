Lunedì 2 settembre torna in onda Pomeriggio 5 con Myrta Merlino al timone per il secondo anno consecutivo. In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha parlato del suo ritorno in tv dopo la pausa estiva, ed ha annunciato dei cambiamenti.

Novità a Pomeriggio 5, le parole di Myrta Merlino

“Che differenze ci sono quest’anno? L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perchè per me era un’esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. In qualche modo mi sento a casa.

Credo tantissimo nella forza delle donne e sicuramente continueremo a raccontare le storie di violenze e di femminicidi, ma parleremo anche di battaglie civili e della capacità di reagire che hanno le donne: sorelle, madri, amiche.

Faremo anche dei cambiamenti. Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace, al centro ci sarà un ‘segno’, ‘un oggetto’ attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose.

Ci sarà anche Eleonora Giorgi, che sta affrontando un percorso importante e con cui ho instaurato un rapporto di amicizia sincero. Tornerà in studio anche Antonio Caprarica. Parleremo con diversi esperti anche delle elezioni americane perché sono come un grande romanzo popolare, con Kamala Harris, una donna forte che sfida l’ex presidente Donald Trump, maschio e maschilista

Ci sarà lo spazio per la cronaca nera. Io parto sempre dai fatti, con rigore e onestà intellettuale. Verità e puntualità nella ricostruzione delle vicende vengono prima di tutto. Lo dico sempre ai miei inviati che sono i miei occhi e le mie orecchie sul campo: non bisogna inseguire piste non verificate alla ricerca di fantomatici scoop. Bisogna mettersi al riparo dalle fake news, con la qualità e l’affidabilità. Io ho cominciato con Giovanni Minoli e per me è essenziale fare servizio pubblico ovunque io sia: l’ho fatto in Rai, a La7 e lo faccio anche adesso su Canale 5″.