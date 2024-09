Manca una settimana all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello (la prima puntata andrà in onda su Canale 5 lunedì 16 settembre).

Nelle scorse ore, Davide Maggio e Amedeo Venza hanno svelato l’identità di un altro concorrente Nip che varcherà la soglia della porta rossa. Si tratta di Luca Giglioli, reggiano classe 2000, di professione parrucchiere. Quest’ultima si andrà ad aggiungere a Michael Castorino, Sara Pilla e Yulia Naomi Bruschi e Lorenzo Spolverato.

Sempre Davide Maggio ha poi svelato il nome di un altro inquilino “non famoso”, ovvero la romana Nicole Cresta. In seguito, il blogger ha aggiunto che i Nip nella Casa saranno in totale dieci, e per il momento non ci sono altri Vip che andranno ad aggiungersi a quelli già spoilerati nelle passate settimane.

Nel frattempo, il Grande Fratello ha ufficializzato i primi cinque concorrenti Vip: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, il trio di ex ragazze di Non è la Rai formato da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, Clayton Norcross e Lino Giuliano.

